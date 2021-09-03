Голикова: коронавирус по патогенности стоит на одном уровне с чумой и сибирской язвой

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая коронавирусная инфекция на сегодняшний день отнесена ко второй группе патогенности, куда также входят чума и сибирская язва. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

"COVID-19 сегодня отнесен ко второй группе патогенности. Известные вам заболевания данной группы - это чума, сибирская язва", - сказала Татьяна Голикова.

Вице-премьер уверена, что осенью Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу. Для этого необходимо привить 90 млн человек. Хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 на сегодняшний день получили 45,4 млн россиян, 38,5 млн из них завершили вакцинацию.

С начала пандемии, по данным на 2 сентября, коронавирусом в мире заразились около 218,5 млн человек, более 4,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 956 318 случаев заражения, выздоровели 6 218 048 человек, умерли 184 812.-0-