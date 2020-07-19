Голосование на парламентских выборах в Сирии продлили на четыре часа

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах депутатов Народного Совета (парламента) Сирии продлено на четыре часа. Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на Высший судебный комитет (Избирком) Сирии.
"Выборы продлены до 23:00 ввиду большого притока граждан на избирательные участки", - говорится в официальном сообщении Избиркома.
Ранее председатель Высшего судебного комитета Самер Земрейк отметил, что "выборы проходят без нарушений и будут продолжаться до семи часов вечера, но в случае, если где-то люди не успеют воспользоваться своим конституционным правом, Избирком может продлить голосование". Он указал, что приток граждан на избирательные участки "заметно возрос во второй половине дня".
Голосование на 7 277 избирательных участках началось в 07:00. Право голоса имеют 18,7 млн сирийских граждан. На 250 парламентских мест претендуют 1656 кандидатов.-0-