Голосование на выборах Президента Беларуси организовано в трех городах России

9 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Голосование на выборах Президента Беларуси организовано сегодня в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Избирательный участок в российской столице расположен в здании Делового и культурного центра посольства Беларуси в России, в Санкт-Петербурге и Калининграде - в помещениях отделений посольства. Участки в Москве и Санкт-Петербурге открылись одновременно с началом голосования в Беларуси, в Калининграде - из-за разницы во времени - откроются на час позже. Соответственно, и завершится голосование в самом западном российском регионе также на один час позже.

В избирательные списки на расположенных в России участках внесены фамилии белорусских граждан, постоянно проживающих на территории РФ. Однако проголосовать здесь могут и те граждане Беларуси, которые в день выборов по тем или иным причинам временно оказались на территории России: их фамилии вносятся в списки дополнительно на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих принадлежность к гражданству Беларуси.

Из-за распространения коронавируса внесены определенные коррективы в избирательный процесс и работу участковой комиссии в Москве: в российской столице до сих пор сохраняются меры по предупреждению распространения инфекции - масочный режим в общественных местах, социальное дистанцирование, отменены массовые мероприятия. В посольстве Беларуси в России учитывают эти реалии, поэтому ограничено одномоментное нахождение избирателей на участке, предусмотрены меры социального дистанцирования. Тем, у кого нет своих средств защиты, на участке выдают дезинфекторы, медицинские маски, одноразовые ручки.-0-