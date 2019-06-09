Голосование на выборах Президента завершилось в Казахстане

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане завершилось голосование на внеочередных выборах Президента, передает "Казинформ".
Напомним, в Казахстане в день внеочередных выборов Президента РК голосование на избирательных участках прошли с 07:00 до 20:00 по местному времени. На территории Казахстана и за ее пределами образованы 9 968 избирательных участков. 64 участка действовали в этот день за рубежом, в 51 государстве.
Возможностью проголосовать за границей могли воспользоваться порядка 15 тыс. граждан Казахстана.
Как сообщалось ранее, в избирательной кампании участвовали семь кандидатов на пост главы государства.-0-
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