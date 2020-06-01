Голосование по поправке к Конституции РФ назначено на 1 июля

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин одобрил 1 июля в качестве даты для проведения Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ и поручил губернаторам содействовать в организации голосования, сообщает ТАСС.

На рабочем совещании, заслушав доклады главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой о мерах по санитарно-эпидемиологической безопасности во время голосования, глава России заявил: "Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года".

Владимир Путин обратился к руководителям регионов: "Прошу посодействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей". "Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом", - подчеркнул президент РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что начало общероссийского голосования по поправкам к Конституции России 1 июля является безупречным с юридической точки зрения вариантом. "Действительно, что 1 июля смотрится как день вполне подходящий для проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции. С юридической точки зрения эта дата является безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям", - сказал он.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.-0-