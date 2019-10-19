Голосование по сделке с ЕС может пройти 21 октября

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании предложит Палате общин 21 октября вновь провести дебаты по проекту соглашения о Brexit, утвержденному на саммите ЕС 17 октября, сообщает ТАСС.

Как заявил в ходе субботнего заседания палаты спикер Джон Беркоу, 21 октября он примет решение о том, сможет ли в тот же день пройти голосование по сделке или его надо будет назначить на другую дату.

21 октября парламенту будет предложено обсудить параграф закона о Brexit, касающийся утверждения сделки с Брюсселем.

Спикер определяет повестку дня Палаты общин, опираясь на предложения кабмина, соблюдая все необходимые парламентские процедуры.

В ходе экстренного заседания парламента 19 октября попытка правительства провести проект соглашения о Brexit через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению правительства, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться 19 октября вечером.

Текст поправки предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом. По сути это означает новую отсрочку Brexit, которая, с точки зрения Летвина, нужна, чтобы избежать возможности Brexit без сделки из-за непредвиденных случайностей или простой нехватки времени на осуществление необходимых юридических процедур.

После голосования по поправке Джонсон выразил сожаление по поводу решения законодателей, которые "не воспользовались возможностью" поддержать его сделку с ЕС. Глава британского правительства подтвердил, что не будет обсуждать с ЕС возможность отсрочки, и на следующей неделе его кабинет представит законы, необходимые для осуществления Brexit 31 октября.-0-