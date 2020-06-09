Гонконг назван самым дорогим городом мира для проживания иностранцев

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонконг второй год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих городов мира для проживания работающих иностранцев, составленный американской консалтинговой компанией Mercer. Второе место занимает Ашхабад, третье - Токио, сообщает Deutsche Welle.

Выводы сделаны исходя из результатов опросов жителей 209 городов и мониторинга цен на жилье, транспорт, еду, одежду, товары для дома и развлечения.

Сингапур и Нью-Йорк заняли пятую и шестую позиции в рейтинге. Три швейцарских города Цюрих, Берн и Женева - четвертую, восьмую и девятую. Китайские Шанхай и Пекин - на седьмом и десятом местах.

Опрос показал, что самым дорогим городом в Африке является Нджамена, столица Чада, и город в Нигерии Лагос. Наименее дорогими городами названы Тунис (столица одноименного государства) и столица Намибии Виндхук.-0-