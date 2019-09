Гонщик попал в аварию на Гран-при "Формулы-3"

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на итальянском Гран-при "Формулы-3", сообщает 7 сентября The Sun .

Пилот не сумел вписаться в поворот и на асфальтированной зоне безопасности наехал на бордюр. От этого его болид подпрыгнул и завертелся в воздухе, а затем вылетел за ограждение и упал вверх колесами.

Перони остался жив. Он самостоятельно выбрался из машины и был сразу же доставлен на медобследование.-0-

Alex Peroni walked away from this shocking crash in F3 at Monza, but the outside kerb at Parabolica is sure to draw scrutiny from F1. pic.twitter.com/TqG33h76aM