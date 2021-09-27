Google отключает миллионы смартфонов на платформе Android

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Google отключает от своих сервисов смартфоны, работающие на устаревших версиях Android. Об этом сообщает РИА Новости.

Владельцы этих устройств не смогут пользоваться почтой Gmail, видеосервисом YouTube, картами Google Maps и другими фирменными приложениями. В частности, ограничение коснется смартфонов на версии 2.3.7 и ниже - у них будет отображаться сообщение об ошибке. Чтобы снова получить возможность пользоваться сервисами IT-гиганта, придется перейти на гаджет под управлением Android 3.0 и новее.-0-