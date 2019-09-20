Google сообщила о крупнейших в истории компании вложениях в возобновляемую энергию

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Google заявила о крупнейших в истории корпорации инвестициях в возобновляемую энергию для своих глобальных операций. Об этом заявил глава Google Сундар Пичаи в официальном блоге компании.

В заявлении рассказывается о заключении пакета соглашений, который включает 18 сделок с энергетическими компаниями по всему миру. Речь идет о покупке возобновляемой ветряной и солнечной энергии общим объемом 1,6 тыс. МВт. Почти половина из новых производств возобновляемой энергии будет расположена в Европе, в частности в Финляндии (255 МВт), Швеции (286 МВт), Бельгии (92 МВт) и Дании (160 МВт). Следствием заключенных соглашений станут инвестиции в размере свыше 1 млрд евро в новую энергетическую инфраструктуру в ЕС, заявил гендиректор Google на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. По словам Сундара Пичаи, новые соглашения увеличивают портфель сделок компании по покупке ветряной и солнечной энергии более чем на 40%, до 5,5 тыс. МВт.

Сундар Пичаи сообщил также, что в следующие два года компания Google дополнительно инвестирует 3 млрд евро в расширение европейских центров по обработке данных. В частности, в 2020 году Google направит 600 млн евро на расширение центра по обработке данных в Хамине (Финляндия), сообщает ТАСС.

С 2017 года 100% глобальных операций Google осуществляются за счет возобновляемой энергии. Сегодня Google является крупнейшим корпоративным покупателем возобновляемой энергии в мире. По словам главы корпорации, краеугольным камнем усилий Google по устойчивому развитию является приверженность экологически чистой энергии. Примечательно, что заявление Сундара Пичаи о крупнейших инвестициях в возобновляемую энергию было сделано накануне всемирной забастовки в защиту климата, которая охватила 20 сентября около 160 государств.-0-