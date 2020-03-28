Google выделит $800 млн на помощь бизнесу в связи с коронавирусом

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская корпорация Google выделит около $800 млн на поддержку бизнеса и организаций, работающих в сфере здравоохранения. Об этом рассказал генеральный директор Google Сундара Пичаи в блоге компании.

В связи с активным распространением коронавируса, который нарушил нормальное функционирование многих систем во всем мире, Google решил взять на себя ряд обязательств.

Так, компания планирует разрешить Всемирной организации здравоохранения и многим другим структурам бесплатно размещать объявления в своих сервисах на общую сумму $250 млн. По мнению Пичаи, это нужно для распространения информации о том, как предотвратить пандемию.

Помимо этого, около $340 млн Google выделит на предоставление малому и среднему бизнесу возможности разместить рекламу на льготных условиях. На это организациям будет отведен один год. Еще $200 млн будут направлены на программы обеспечения "малого и среднего бизнеса доступом к капиталу", что поддержит неправительственные организации и финансовые учреждения по всему миру.

Около $20 млн пойдут на предоставление связи и вычислительных мощностей исследователям, которые занимаются разработкой средств для противодействия распространению коронавируса.-0-