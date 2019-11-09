Горбачев: Запад и Россия понимают необходимость активировать каналы коммуникации

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью журналу Der Spiegel поделился своим видением политических процессов после завершения холодной войны, сообщает ТАСС.

По мнению бывшего президента СССР, политикам после окончания холодной войны не удалось сформировать эффективную архитектуру безопасности. Из-за этого в Европе возникли новые разделительные линии.

"Мы должны признать, что новым руководящим личностям после окончания холодной войны не удалось создать современную архитектуру безопасности, в особенности в Европе, - сказал Горбачев. - Вследствие этого возникли новые разделительные линии, и расширение НАТО пододвинуло эти линии к границам России".

"Если постоянно как молитву повторять одинаковые требования, то ничего хорошего из этого не выйдет", - отметил он. Тем не менее, по словам Горбачева, "есть признаки того, что как Запад, так и Россия понимают необходимость активировать каналы коммуникации". "Риторика постепенно меняется. Возможно, это первый шаг", - полагает он. "Разумеется, перед нами лежит еще долгий путь, прежде чем будет восстановлено доверие", - добавил бывший президент СССР. Он высказал убеждение, что в целях сближения Запад и Россия должны начать "с вопросов ядерного разоружения".

Горбачев считает, что сейчас ностальгии по временам холодной войны нет. "И я никому не желаю того, чтобы эти времена вернулись", - подчеркнул он.-0-