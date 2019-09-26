Горевший в Норвегии российский траулер затонул

26 сентября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", горевший в течение 22 часов в Тромсе, затонул, опрокинувшись возле причала. Это следует из трансляции норвежского телеканала NRK .

Пожар на российском траулере в Норвегии продолжается, существует угроза взрыва "Траулер, находящийся в порту Брейвика, продолжает гореть, - говорится в сообщении, размещенном в Twitter правоохранительных органов Тромсе. - Зона эвакуации сохраняется".

Ранее сообщалось, что потушить пожар на траулере не удается, существовала угроза взрыва находившейся на борту цистерны с аммиаком.

Как сообщил ТАСС судовладелец Мурманский траловый флот, в норвежский порт траулер зашел для смены экипажа и планового ремонта, во время которого и произошло возгорание. По версии норвежских пожарных, во время сварочных работ загорелись рыболовные сети. На борту горели гидравлическое масло и пластик.

По данным генконсульства РФ в Киркенесе, никто из российских моряков не пострадал. Все 29 членов экипажа эвакуированы и временно размещены на территории Университетского госпиталя. Представитель экстренных служб Марит Линн сообщила, что несколько моряков останутся в больнице под наблюдением.-0-