Горящий у берегов Канады контейнеровоз из-за шторма потерял более 100 контейнеров

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горящий у берегов Канады контейнеровоз Zim Kingston во время шторма потерял 106 контейнеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Береговую охрану Канады.

"Мы полагаем, что 106 контейнеров упали за борт, а не 40 (как сообщалось ранее)", - говорится в заявлении Береговой охраны Канады. Огнеопасный груз находится только в двух пропавших контейнерах. Огнем повреждены или полностью уничтожены не менее 10 контейнеров.

По данным береговой охраны, пожар на судне локализован. В настоящее время пламя тлеет в контейнерах, находящихся в самом низу контейнеровоза.

Пожар на судне, шедшем под мальтийским флагом, начался 24 октября. Он был связан с контейнерами, в которых находились опасные вещества. С контейнеровоза были сняты 16 членов экипажа, еще пять человек, в том числе капитан, оставались на борту все это время. Информации о пострадавших нет.-0-