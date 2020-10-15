Горнодобывающий комбинат планируют построить на Новой Земле

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомиссия по вопросам развития Арктики одобрила реализацию инвестпроекта по разработке месторождения свинцово-цинковых руд "Павловское" на архипелаге Новая Земля в Архангельской области. Об этом на заседании госкомиссии сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает ТАСС.

На заседании заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков представил проект по разработке месторождения свинцово-цинковых руд "Павловское" в Архангельской области. "Особенность проекта в том, что он будет располагаться на островах Новой Земли, где сегодня экономической деятельности нет в принципе. Проект предусматривает строительство горнодобывающего предприятия для добычи и переработки свинцово-цинковых руд, производительность - 3,5 млн т руды в год", - сказал он.

Инвестор проекта - "Первая горнорудная компания", которая является дивизионом "Росатома". Планируемый объем частный инвестиций 71,6 млрд российских рублей.

Инвестор запрашивает субсидию в 7 млрд российских рублей на создание инфраструктуры: энергокомплекс, внешние водопроводные сети, очистительные сооружения, вертолетную площадку и межплощадочные автомобильные дороги. "Окупаемость субсидии за счет налогов будет достигнута в 2028 году. Всего же за десять лет положительный эффект для бюджетной системы составит 23 млрд российских рублей, - добавил Крутиков. - Показатель рабочей эффективности - 3 млрд рублей, плюсом к субсидии государство получит почти 3,5 млрд рублей".

Как сообщается, при реализации проекта будет создано более 2 тыс. новых рабочих мест.-0-