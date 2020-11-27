Горнолыжные курорты Грузии будут закрыты до 31 января из-за пандемии

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все горнолыжные курорты Грузии будут закрыты до 31 января из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает информационное агентство Black Sea Press.

По решению межведомственного координационного совета, с 28 ноября до 31 января включительно в Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местиа не будут функционировать горнолыжные трассы и канатные дороги.

Работа гостиниц на горнолыжных курортах допускается только в случае их переоборудования в карантинные зоны.

По словам главы Минэкономики Грузии Натии Турнава, такое решение приняли с учетом опыта разных стран. Она отметила, что во время первой волны пандемии горнолыжные курорты оказались рассадниками инфекции.

Традиционно на горнолыжных курортах Грузии зимний сезон начинается в декабре и длится до конца марта. Из-за пандемии коронавируса прошлый сезон был прерван - в середине марта все курорты перестали принимать гостей. Летом горные курорты работали в обычном режиме, принимая в основном внутренних туристов. Канатные дороги Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местиа запустили 10 июля.

По данным на 27 ноября, в Грузии зафиксировано 119 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией (3801 за последние сутки), выздоровел 98 781 человек, умерли за все время 1124 человека.-0-