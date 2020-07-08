Горные курорты Грузии 10 июля откроют летний сезон

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокогорные курорты Грузии Гудаури, Бакуриани и Сванети откроют летний сезон 10 июля, сообщает информационное агентство News Georgia.

Летний сезон будет открыт с соблюдением всех мер безопасности. В конце дня канатные дороги будут обрабатывать дезинфекционными средствами. На канатках с закрытыми кабинками пассажиры обязаны будут носить маски и находиться не больше четырех человек в кабинке, занимая места по шахматному принципу. На канатной дороге открытого типа на шести местах рассадят не больше трех человек, а на четырех - двух, члены одной семьи смогут ехать вместе.

В местах общего пользования гости курорта должны будут соблюдать двухметровую дистанцию. Около касс будут стоять дезинфекционные средства, перед посадкой в канатку каждому пассажиру будут измерять температуру.

Обычно зимний сезон на горных курортах Грузии длится с декабря по апрель, однако в этом году курорты закрылись в середине марта из-за пандемии коронавируса.-0-