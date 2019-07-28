Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за угрозы нового паводка

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителей города Тулун и Тулунского района (Иркутская область) эвакуируют из-за угрозы дождевого паводка. Такая информация размещена на сайте регионального управления МЧС.

Силами спасателей, полиции, администрации муниципальных образований организовано оповещение и эвакуация жителей территории, которой угрожает подтопление. Это часть города Тулун и пять населенных пунктов Тулунского района. Для оказания помощи при эвакуации сюда из города Братска направлен вертолет Ми-8 МЧС России.

Как информирует ТАСС со ссылкой на сайт администрации Тулуна, по последним данным, уровень воды в реке Ия составляет 670 сантиметров при критическом 700. По прогнозу, уровень в ближайшее время может подняться до 770 сантиметров. За минувшие сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков - 104 миллиметра, утром 28 июля было подтоплено 70 придворовых территорий.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. Жертвами наводнения стали 25 человек. Тулун оставался подтопленным дольше всех населенных пунктов в Иркутской области.-0-