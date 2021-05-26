Город в американском штате Калифорния начал уходить под землю

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фермерский город Коркоран в американском штате Калифорния начал уходить под землю. Изменения практически незаметны для местных жителей, однако их хорошо можно отследить по спутниковым снимкам NASA, сообщает издание The New York Times.

За последние 14 лет город в некоторых местах опустился на 11,5 футов (около 3,5 м), что равно примерно одному этажу жилого дома. По мнению ученых, причиной случившего стало активное сельское хозяйство. Фермеры выкачивают большое количество грунтовых вод для орошения посевов, в результате чего почва начинает проваливаться.

Ежегодно город Коркоран с населением почти 22 тыс. человек медленно уходит под землю, почва опускается от нескольких сантиметров до 0,6 м. По мнению экспертов, данное явление не несет драматических последствий для жителей Коркорана, однако его влияние на топографию города все же существенно. Отмечается, что ни дома, ни здания, ни дороги в городе не рушатся.-0-