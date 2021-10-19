Госдеп США расследует действия администрации Байдена при выводе войск из Афганистана

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный инспектор Госдепартамента США Дайана Шоу инициировала серию расследований по поводу прекращения дипломатических операций администрацией президента Джо Байдена в Афганистане. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Госдепартаменте, Конгрессе, а также документы, имеющиеся в распоряжении издания, сообщает РБК.

По данным Politico, проверкам подвергнется программа выдачи специальных иммигрантских виз из Афганистана, а также процесс переселения афганских беженцев, экстренная эвакуация американского дипломатического персонала из Кабула, включающая эвакуацию граждан США и афганцев.

По информации издания, Дайана Шоу уже уведомила Конгресс США о своих намерениях. В частности, она сообщила, что ее офис запускает несколько надзорных проектов, касающихся прекращения военных и дипломатических усилий США в Афганистане.

В свою очередь официальный представитель аппарата главного инспектора Госдепа Райан Холден в ответ на запрос Politico подтвердил эту информацию, однако отметил, что неверно говорить, что данные проекты являются расследованиями. "Мы указали Конгрессу, что эти проекты будут обзорами", - пояснил он.

Обстоятельства спешного ухода США из Афганистана уже изучаются несколькими комитетами Конгресса, среди которых комитеты по иностранным делам Сената и Палаты представителей, а также спецкомитеты по разведке.

Как ожидается, аналогичные обзоры проведут генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко и исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл.

Военные США находились в Афганистане с 2001 года. Ввод войск стал ответом на теракты, произошедшие в том же году 11 сентября. В апреле текущего года Джо Байден объявил, что американские войска в полном составе уйдут из Афганистана к годовщине теракта. Постепенный вывод войск начался 1 мая. Вслед за США о начале вывода войск из Афганистана с 1 мая объявили союзники по НАТО. В июле Пентагон сообщал, что уже выведено 90% контингента. Группировка "Талибан" в течение лета взяла под контроль основные территории. 15 августа талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и объявили о захвате власти в стране. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за границу.

На фоне этого США и другие страны решили эвакуировать своих граждан. Покинуть Афганистан можно было только через аэропорт в Кабуле. Американские военные контролировали аэропорт, руководя операцией по эвакуации. По договоренности с талибами военные США должны были сами покинуть аэропорт до 31 августа. Как заявлял Джо Байден, из Афганистана были вывезены более 120 тыс. человек.-0-