Госдолг Франции вырос до рекордного уровня

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции государственная задолженность достигла на конец июня беспрецедентного уровня - 114,1% от ВВП, или 2638,3 трлн евро. Об этом сообщает французский журнал Le Point со ссылкой на данные Национального института статистики и экономических исследований (INSEE).

По сравнению с ситуацией на конец марта этого года рост достиг 12,7 пункта, то есть равен 113,4 млрд евро. Это самый крупный квартальный рост государственной задолженности Франции за весь период ведения статистики INSEE с 1995 года.

"Часть столь резкого увеличения госдолга вызвана резким увеличением расходов целого ряда ведомств", - отметили в INSEE. В частности, речь идет об удовлетворении финансовых потребностей, связанных с кризисом в области здравоохранения. Расходы казны также были связаны с финансированием крупной программы выплат пособий по технической безработице, отсрочкой платежей и компенсацией сокращений налоговых поступлений.

Согласно данным INSEE, наблюдается рост и финансовой задолженности структур социального страхования, таких как Центральное агентство органов социального обеспечения (Acoss), Национальный фонд семейных пособий (CNAF), Национальный профессиональный союз работников промышленности и торговли (UNEDIC) и других. С апреля по июнь их финансовая задолженность возросла на 84,9 млрд евро.

Правительство Франции ожидает, что из-за кризиса, связанного с COVID-19, госдолг в этом году вырастет до 117,5% от ВВП.-0-