Госдолг Латвии за 2021 год вырос почти на четверть

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. К концу 2021 года государственный долг Латвии вырос на 2,8 млрд евро, или 22,5%. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные Госкассы.

В конце 2021 года размер госдолга Латвии достиг 15,259 млрд евро, тогда как в конце 2020 года он составлял 12,459 млрд евро.

Существенную часть госдолга составляют займы по ценным бумагам - 11,983 млрд евро, что на 1,557 млрд евро больше по сравнению с концом 2020 года. На кредиты в госдолге сегодня приходится 1,94 млрд евро.-0-