Госдолг США побил рекорд последних 70 лет

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный долг США за время правления Дональда Трампа увеличился на $2 трлн и достиг максимальной отметки за последние 70 лет, сообщает CNN.

В конце 2018 года госдолг составил $21,974 трлн. Когда Дональд Трамп вступил в должность в начале 2017 года, эта цифра была более чем на два триллиона меньше. Управление Конгресса США по бюджету подсчитало, что госдолг составляет 78% ВВП страны. И это самый высокий показатель с 1950 года.

Конгресс прогнозирует, что к 2028 году размер долга достигнет 96% ВВП, если ситуация не изменится. Причем большая его часть возникнет из-за рекордно низкой ставки корпоративного налога, которая сокращается до 20%.

По словам председателя Совета экономических консультантов Белого дома Кевина Хассета, Дональд Трамп обеспокоен ростом госдолга. Президент потребовал от каждого министерства сократить бюджет на 5%.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп пообещал избавиться от госдолга в течение восьми лет. Размер долга действительно начал снижаться в начале 2017 года, однако вновь прибавил в связи с изменениями в налоговом законодательстве.-0-