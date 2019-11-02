Госдолг США установил новый рекорд и достиг $23 трлн

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный долг США достиг новой рекордной отметки в $23 трлн. Такие данные были опубликованы 1 ноября в ежедневном отчете Министерства финансов США, сообщает ТАСС.

Сумма в $23 трлн отражает состояние госдолга страны на вечер 31 октября.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет с 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023-м.

Нынешние долговые проблемы США - наследие финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга. Каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами.

За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на $9 трлн и почти достиг отметки в $20 трлн. Американские экономисты ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до $30 трлн. ВВП страны сейчас оценивается примерно в $19,5 трлн.-0-