Госдолг США впервые превысил $26 трлн

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий объем государственного долга США впервые за историю страны превысил $26 трлн. Об этом со ссылкой на данные Министерства финансов США сообщает американский портал CNSNews.com.

Уточняется, что 7 апреля объем госдолга США составлял $24 трлн, 5 мая он превысил отметку в $25 трлн. Стремительный рост госдолга вызван предпринимаемыми усилиями по преодолению последствий пандемии COVID-19.

Также 9 июня стало известно, что за восемь месяцев фискального года (начался 1 октября 2019-го) дефицит бюджета США достиг почти $1,9 трлн. Это наибольший показатель с 2009 года, когда размер дефицита вырос до $1,4 трлн.

Как сообщалось, с середины марта из-за коронавируса в США действовали ограничения на работу предприятий. На фоне пандемии в I квартале этого года ВВП страны сократился почти на 5%, такого снижения не наблюдалось со времен глобального экономического кризиса 2008-2009 годов. В конце марта президент Дональд Трамп подписал закон о выделении рекордных $2 трлн для поддержки экономики. В середине мая Палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет мер для поддержки экономики на сумму $3 трлн.-0-