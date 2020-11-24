Госдолг Украины вырос на 17% - Счетная палата

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три квартала 2020 года государственный долг Украины вырос на 347 млрд грн, основная причина - девальвация гривны. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Счетной палаты Украины.

"В январе-сентябре 2020 года общий объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 347 млрд грн, или на 17% - до 2,3 трлн грн. Увеличение долга вызвано в основном девальвацией гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг", - говорится в сообщении.

По словам председателя Счетной палаты Украины Валерия Пацкана, затраты на выполнение долговых обязательств по государственному и гарантированному государством долгом по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились до 433 млрд грн и составили 36% проведенных в январе-сентябре 2020 года расходов государственного бюджета. Это уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ. Специалист отметил, что только на обслуживание государственного долга было направлено 13% доходов государственного бюджета.

По оценке Счетной палаты Украины, ожидаемый объем расходов на погашение государственного долга в 2020 году на 32 млрд грн превысит план на год.

"Низкое качество макроэкономического прогноза привело к недопоступлению 76 млрд грн доходов государственного бюджета и одновременно уменьшению расходов на погашение и обслуживание долга и некоторых расходов на 30 млрд гривен", - отметили в Счетной палате Украины.-0-