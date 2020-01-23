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23 января 2020, 12:08

Госдума приняла в первом чтении изменения в Конституцию РФ

Фото ТАСС
Фото ТАСС

23 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госдума России приняла сегодня в первом чтении законопроект о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". Внесение изменений в Основной закон поддержано всеми фракциями нижней палаты парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Поправка, занимающая по объему почти два десятка страниц, предусматривает внесение изменений в 22 статьи глав Конституции "Федеративное устройство", "Президент РФ", "Федеральное собрание", "Правительство РФ", "Судебная власть и прокуратура", "Местное самоуправление". Она учитывает все тезисы, которые были обозначены всего неделю назад, 15 января, Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Согласно поправке, парламент страны получит новые полномочия. Госдума будет утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, после чего они будут назначаться на должности Президентом. В настоящее время Президент лишь получает согласие Госдумы по кандидатуре премьер-министра, а затем уже сам назначает главу правительства, его заместителей и всех министров. При этом Президент сохранит за собой право отстранять от должности премьер-министра и федеральных министров, однако, как пояснялось при обсуждении проекта, отставка главы правительства по новой норме не будет означать автоматическую отставку всего Кабинета министров.

В то же время назначать министров силового блока, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, Президент сможет после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, верхняя палата парламента будет участвовать в консультациях по кандидатурам прокуроров регионов, которые в настоящее время назначаются на должность Президентом по представлению генерального прокурора.

Полномочия Совета Федерации будут расширены и в отношении судебной системы: сенаторы смогут прекращать по представлению Президента полномочия судей Конституционного суда, Верховного суда, судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения последними поступка, порочащего честь и достоинство судьи. Состав Конституционного суда предлагается сократить с нынешних 19 до 11 судей, а сам высший судебный орган получит право проверять по запросу Президента федеральные и федеральные конституционные законы, а также законы субъектов РФ до их подписания, а не после вступления в силу, как сейчас.

Поправка предусматривает закрепление в Конституции статуса Государственного совета, который будет формироваться Президентом. Вместе с тем подробно цели, задачи и функции Госсовета планируется определить позднее отдельным конституционным законом. Предполагается, что в ведении Госсовета будут находиться вопросы как внешней, так и внутренней политики.

Что касается президентской ветви власти, то поправка предполагает отмену в Конституции оговорки "подряд" относительно сроков полномочий Президента РФ. Новая норма Основного закона будет звучать так: "Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков". Для кандидатов на пост главы государства предлагается увеличить с нынешних 10 до 25 лет необходимый срок проживания на территории России. Кроме того, для кандидатов на высший государственный пост вводится запрет иметь когда-либо иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве. Однако последнее требование, в соответствии с поправкой, не будет распространяется на тех, кто имел "гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом".

Аналогичные ограничения в части иностранного гражданства или вида на жительство будут распространены также на высших должностных лиц субъектов РФ, членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, премьер-министра, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных государственных органов и судей за исключением того, что они могли иметь иностранное гражданство в прошлом.

Предлагается также ввести норму, согласно которой Россия может участвовать в межгосударственных объединениях или передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами РФ, "если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя РФ". Решения межгосударственных органов, противоречащие Конституции, исполнению не подлежат, говорится в принятом в первом чтении проекте.

Часть предусмотренных поправкой изменений касается социальных гарантий гражданам. В частности, в Конституции предлагается прописать, что в РФ гарантируются минимальный размер оплаты труда "не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и индексация социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом". Кроме того, планируется закрепить положение, что "в РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом".

Планируется, что во втором чтении законопроект о поправке к Конституции будет рассмотрен Госдумой через 15 дней, в течении которых депутаты смогут внести свои предложения. К примеру, дополнительно предполагается прописать механизм, который не даст парламенту возможности затягивать с назначением правительства. Предстоит также выработать процедуру проведения общероссийского голосования по поправке. Однако такое голосование в какой бы ни было форме в любом случае произойдет уже после того, как изменения в Конституцию будут одобрены обеими палатами парламента и законодательными собраниями регионов. Вместе с тем, как отмечалось при рассмотрении проекта депутатами Госдумы, в случае, если граждане России проголосуют против, поправка не вступит в силу.-0-

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"Пока я не вижу такой прямой связи. Надо посмотреть, как все будет развиваться. Они все-таки направлены на решение внутренних вопросов", - сказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

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