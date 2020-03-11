Госдума РФ приняла закон о поправке к Конституции

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума РФ на сегодняшнем заседании приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект о поправке к Конституции, который предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь, сообщает ТАСС.

Законом на уровне Конституции РФ также закрепляются ограничения для высших должностных лиц, расширяются полномочия парламента, устанавливаются социальные гарантии и приоритет национального права над международными соглашениями. В Конституцию добавлено упоминание Бога и русского языка как языка государствообразующего народа.

Закон предусматривает как внесение изменений в Конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.

Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, рассмотрение в верхней палате запланировано на 11 марта.-0-

Госдума России поддержала поправку об обнулении президентских сроков За эту поправку высказались 380 депутатов, против - 43. Не поддержали поправку представители фракции КПРФ.

Путин: снятие ограничений на президентские сроки должен оценить Конституционный суд "В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона - Конституции", - резюмировал Путин.