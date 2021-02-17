Госдума РФ приняла закон о пресечении незаконной агитации в интернете

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума РФ приняла в итоговом чтении законопроект, согласно которому Центризбирком России, а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, нарушающих закон. Об этом сообщает ТАСС.

Документ наделяет ЦИК России и избирательные комиссии субъектов полномочиями по обращению в Роскомнадзор "с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов".

Право обращаться в Роскомнадзор с подобным представлением получат территориальные избирательные комиссии. Порядок такого обращения установит ЦИК. Комиссия также получает право установить особенности изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требований избирательного законодательства.

Новые нормы распространятся и на закон о выборах депутатов Госдумы. Изменения будут внесены в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В законе будет установлен механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий по данному поводу. Инициатива также прописывает, что владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления. В случае отказа это сделать доступ к информресурсу будет ограничен.-0-