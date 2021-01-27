Госдума РФ ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума России на заседании в среду единогласно ратифицировала внесенное президентом Владимиром Путиным соглашение о продлении на пять лет Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает ТАСС.

26 января американская и российская стороны обменялись нотами о продлении ДСНВ. В своей ноте посольство США в РФ предложило в соответствии с положениями договора продлить срок его действия на пять лет до 5 февраля 2026 года. Российский МИД со своей стороны подтвердил приемлемость данного предложения для Российской Федерации.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.-0-