Госдума РФ ввела обязательную регистрацию ДНК преступников и подозреваемых

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России вводится обязательная регистрация ДНК преступников и подозреваемых, об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы РФ.

Изменения вносятся в законы "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации", "О порядке отбывания административного ареста" и "О персональных данных".

Как сообщает ТАСС, согласно инициативе, такая регистрация станет обязательной для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту.

Ранее регистрация являлась обязательной только для осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий.

Сбор и обработка массивов геномной информации на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных направлений при раскрытии и расследовании преступлений.-0-