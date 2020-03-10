Госдума России поддержала поправку об обнулении президентских сроков

10 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госдума России сегодня на пленарном заседании поддержала поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. Голосование прошло после встречи с президентом Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

За эту поправку высказались 380 депутатов, против - 43. Не поддержали поправку представители фракции КПРФ.

В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".

Сегодня Госдума во втором, основном чтении рассматривает законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ. Во время прений депутат Валентина Терешкова подняла вопрос об отмене ограничений, касающихся сроков пребывания Владимира Путина на посту президента, или обнулении этих сроков. После этого в заседании был объявлен перерыв, и спустя чуть более часа в Госдуму приехал Владимир Путин. В целом он поддержал инициативу об обнулении президентских сроков. "Второе предложение, по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов, - сказал он. - Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля".

"В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Конституции", - резюмировал Владимир Путин.-0-

Путин: снятие ограничений на президентские сроки должен оценить Конституционный суд "В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона - Конституции", - резюмировал Путин.