Госдума России повысила штрафы за разглашение данных ограниченного доступа

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении административных штрафов за разглашение информации ограниченного доступа, сообщает ТАСС.

Административные штрафы за разглашение такой информации увеличиваются до 5-10 тыс. российских рублей для граждан (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей) и до 40-50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас от 4 до 5 тыс. рублей). Должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок до трех лет. Штраф для юридических лиц составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Изменения вносятся в статью 13.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) о санкциях за разглашение информации, доступ к которой ограничен законодательством, лицом, получившим доступ к таким данным в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей.

Госдума также внесла изменения в статью 17.13 КоАП РФ, предусматривающую штрафы за разглашение сведений о мерах безопасности, примененных в отношении сотрудников правоохранительного или контролирующего органа либо их близких. В настоящее время штрафы составляют от 300 до 500 рублей для граждан и от 500 до 1 тыс. рублей для должностных лиц. Согласно принятому закону, нарушение требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и их имуществе, если речь не идет об уголовном деянии, повлечет штраф для граждан от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрена также дисквалификация на срок до трех лет.

Кроме того, незаконные сбор, передача, распространение и доступ к персональным данным судей, прокуроров, следователей, сотрудников органов внутренних дел и ряда силовых ведомств в связи с исполнением ими профессионального или общественного долга, данных об их близких повлекут штраф для граждан от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с возможной дисквалификацией на срок до трех лет, для индивидуальных предпринимателей - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

КоАП РФ также дополняется отдельным положением о санкциях за незаконное получение информации с ограниченным доступом. Штраф для граждан составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей с возможной дисквалификацией, для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Нормы данной статьи не распространятся на кредитные истории, так как этот вопрос регулируется другими частями кодекса.-0-