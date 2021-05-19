Госдума России приняла закон о денонсации Договора по открытому небу

Фото ТАСС
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума России единогласно приняла внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу, сообщает ТАСС.
Как указано в пояснительных материалах, причиной для денонсации Договора по открытому небу послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.-0-
Госдума России повысила штрафы за разглашение данных ограниченного доступа