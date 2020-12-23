Госдума России запретила иностранное финансирование митингов

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума России сегодня на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект о запрете иностранного финансирования публичных мероприятий, сообщает ТАСС.

Документ определяет порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, расходования полученных в этих целях пожертвований. В частности, он обязывает организатора массовой акции при подаче документов перед ее проведением указывать счет, на который должны поступать средства.

Законопроект запрещает финансирование публичных мероприятий иностранными государствами, организациями, гражданами и лицами без гражданства, а также НКО-иноагентами, россиянами младше 16 лет, анонимными жертвователями и юридическими лицами, зарегистрированными менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества. Во время доработки законопроекта ко второму чтению этот перечень был дополнен незарегистрированными общественными объединениями и физлицами-иноагентами.

Госдума на сегодняшнем заседании также приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий требования к работе журналистов при освещении публичных мероприятий, а также запрещающий массовые акции возле зданий экстренных служб. Документ распространяет на представителей СМИ все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Помимо этого журналистам запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению, организовывать сбор пожертвований, подписей, участвовать в обсуждении и принятии решений, использовать различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, средства агитации, а также скрывать отличительный признак представителя СМИ.-0-

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