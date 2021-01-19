Гособвинитель запросил 25 лет колонии устроившему стрельбу в Забайкалье

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный обвинитель попросил назначить 25 лет лишения свободы рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек, сообщает ТАСС.

Сторона обвинения попросила зачесть в срок отбывания наказания время подсудимого под стражей, а также поддержала гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму 28 млн российских рублей. Сам Рамиль Шамсутдинов не признал гражданские иски, отказался от участия в прениях и последнего слова.

Адвокат срочника попросил суд учесть, что Шамсутдинов признал вину, раскаялся и ранее не совершал преступлений. Оглашение приговора назначено на 21 января.-0-