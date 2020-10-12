Госпитализированного с COVID-19 Порошенко выписали из больницы

12 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Состояние здоровья пятого президента Украины Петра Порошенко, который был госпитализирован с двусторонним воспалением легких вследствие заражения коронавирусом, улучшилось, его выписали из больницы. Об этом сообщает украинская партия "Европейская солидарность", основателем которой является Петр Порошенко, со ссылкой на пресс-службу экс-президента.

"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от единомышленников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось", - говорится в сообщении.

29 сентября Петр Порошенко сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. 3 октября его госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Заболела также дочь политика Евгения. Позже жена экс-президента сообщила, что у Петра Порошенко - сгущение крови, в результате чего врачи не могут сделать анализ и проконтролировать состояние его здоровья.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 4420 случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных составляет 265 454.-0-