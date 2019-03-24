Госпитализированы 13 пострадавших на норвежском лайнере Viking Sky

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В общей сложности 13 человек остаются в больнице после происшествия с норвежским круизным лайнером Viking Sky, у которого отказал один из двигателей в море в районе губернии Мере-ог-Ромсдал. Об этом сообщило 24 марта Норвежское телеграфное бюро .

Состояние одного человека оценивается как тяжелое. Люди получили различные травмы в результате сильной качки судна из-за непогоды - волны достигали восьми м. Всего пострадали 25 человек, но некоторым после оказания помощи госпитализация не понадобилась.

Viking Sky был отбуксирован в порт норвежского города Молде с помощью буксировочного судна и двух других судов. Всего были эвакуированы 463 пассажира из почти 1,4 тыс., остальные были доставлены на берег на Viking Sky. Пассажиров доставили в отель. Предполагается, что до 25 марта большинство из них смогут вылететь на родину.

Большинство пассажиров парома - американцы и британцы.-0-