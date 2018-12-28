Госпогранслужба Украины опровергла снятие запрета на въезд в страну мужчин из России

28 декабря, Киев /БЕЛТА-ТАСС/. Ограничение въезда на Украину мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет сохраняется, несмотря на окончание действия военного положения в ряде областей страны. Об этом корреспонденту ТАСС заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Ограничения действуют, как и раньше (при военном положении). В зоне повышенного внимания пограничников - граждане стран из категории риска, в том числе и из РФ", - сказал он.

Ранее украинские СМИ распространили информацию со ссылкой на пограничное ведомство Украины о том, что запрет на въезд российских мужчин снят.

Украина сняла ограничения на въезд мужчин-россиян Вместе с тем пограничники продолжат проверять россиян в усиленном режиме. Помимо загранпаспорта, для пересечения российско-украинской границы им могут потребоваться документы, подтверждающие цель визита в Украину.

Военное положение действовало в Украине с 26 ноября в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и внутренних водах Украины в Азовской акватории. Оно длилось до 14.00 26 декабря. В связи с введением военного положения гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет был ограничен въезд на украинскую территорию. В Госпогранслужбе Украины не раз напоминали, что в период военного положения для въезда в страну мужчинам этого возраста, которые являются гражданами России, необходимо при пересечении границы предоставить документы, подтверждающие цель визита.-0-