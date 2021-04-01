Госсекретарь при МИД Франции заявил, что отказ от российской вакцины в ЕС был бы ошибкой

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции не намерены отказываться от российской вакцины "Спутник V" и ожидают ее одобрения медицинскими регуляторами нынешним летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря при МИД страны Клемана Бона на заседании комитета Сената по европейским делам.

"Было бы ошибкой с политической и санитарной точки зрения исключать из наших планов российскую вакцину только потому, что она из России", - заметил Клеман Бон.

Он отметил, что российская сторона с некоторым запозданием направила заявку в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). "Но проверка уже началась, и текущий этап должен продлиться, полагаю, до середины июня. Затем EMA распространит свою рекомендацию странам - членам ЕС для одобрения выхода препарата на рынок, и эта процедура займет еще несколько недель. Так что она, вероятно, не может быть одобрена раньше конца июня", - добавил Клеман Бон.

По его словам, французов начнут прививать российской вакциной, если она будет соответствовать двум главным условиям: научное одобрение европейского регулятора и производство на территории ЕС в достаточных количествах. "Когда это произойдет, мы сможем обеспечить себя большим количеством доз вакцины и дефицит станет менее острым. В конечном итоге дело не в количестве заказанных доз, а в том, сколько их будет произведено", - заключил госсекретарь.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V".-0-