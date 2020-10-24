Госсекретарь США подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Майкл Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном 23 октября в Вашингтоне подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ, а также призвал прекратить насилие и защитить гражданских лиц. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США, сообщает ТАСС.

Отмечается, что встречи Майкла Помпео с двумя дипломатами прошли раздельно. "Госсекретарь США подчеркнул необходимость прекратить насилие и защитить гражданских лиц. Также он подчеркнул важность того, чтобы стороны начали переговоры по существу при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы разрешить конфликт, основываясь на принципах, зафиксированных в Хельсинском заключительном акте: неприменение силы и отказ от угрозы силы, территориальная целостность, а также равные права и самоопределение народов", - подчеркивает американское внешнеполитическое ведомство.

Переговоры по мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта идут в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией - с 1992 года. 1 октября текущего года президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон как лидеры стран - сопредседателей группы приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Они подчеркнули, что самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне конфликта. Путин, Трамп и Макрон призвали к немедленному прекращению боевых действий.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-