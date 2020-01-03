Госслужбу по сбору и переработке отходов создадут в Молдове

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Молдовы Ион Кику распорядился учредить единую государственную службу, которая займется сбором и переработкой отходов в стране, сообщает ТАСС.

Такое решение было принято по итогам совещания с представителями Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. "Проблему утилизации неорганических отходов, которые наносят колоссальный вред окружающей среде, больше нельзя игнорировать. По нашим данным, в стране насчитывается около 1047 незаконных свалок. Сбором и переработкой мусора должно заняться отдельное ведомство на основе международного опыта, с учетом мнений экологов", - отметил Ион Кику.

По данным Экологического движения Молдовы, около 95% твердых бытовых отходов в стране не перерабатываются, а складируются на полигонах под открытым небом, что наносит огромный вред окружающей среде. Вокруг многих сел и городов разбросаны тысячи тонн пластиковых пакетов, бутылок, упаковок и других отходов, которые разносятся ветром, загрязняя сотни квадратных километров.

Исследования экологов показали, что при разложении пластика выделяются хлорорганические соединения, целый ряд других токсичных веществ, которые, попадая в почву, проникают в грунтовые воды, злаки, плоды фруктовых деревьев. Употребление их в пищу способствует развитию у людей онкологических заболеваний. Три года назад парламент Молдовы принял закон, ограничивающий с 2021 года реализацию пластиковой одноразовой тары, посуды, полиэтиленовых пакетов, которые заменят на биоразлагающиеся.-0-