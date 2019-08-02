Государства ЕС не смогли выбрать нового главу МВФ

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители стран-членов Европейского союза не смогли 2 августа выбрать единого кандидата на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда, сообщило агентство Reuters . Ни представитель Нидерландов Йерун Дейсселблум, ни представитель Болгарии Кристалина Георгиева не получили необходимой поддержки.

Кандидату необходимо было добиться поддержки квалифицированного большинства - 55% от числа стран ЕС (16 стран), на которых должно приходиться не менее 65% населения Евросоюза.-0-