Государства ЕС не смогли выбрать нового главу МВФ

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители стран-членов Европейского союза не смогли 2 августа выбрать единого кандидата на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда, сообщило агентство
Кандидату необходимо было добиться поддержки квалифицированного большинства - 55% от числа стран ЕС (16 стран), на которых должно приходиться не менее 65% населения Евросоюза.-0-
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