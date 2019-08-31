Грабители забрали у клиента обменника сумку со 140 млн руб.

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке Москвы трое неизвестных с предметом, похожим на пистолет, ворвались в обменный пункт на улице Братиславская и отобрали у клиента сумку со 140 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

По предварительным сведениям, в кредитно-финансовом учреждении трое неизвестных открыто похитили у одного из находившихся в организации граждан сумку с крупной суммой денежных средств и скрылись. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают размер материального ущерба.-0-