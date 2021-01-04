Грачевский сообщил об улучшении самочувствия после госпитализации с коронавирусом

Борис Грачевский. Фото из архива ТАСС
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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом. Об этом он сообщил корреспондент ТАСС.
"Начинаю здороветь", - сказал собеседник агентства.
Ранее он рассказал о своей госпитализации с диагнозом "коронавирус", находился в реанимации. Перед этим 71-летний Грачевский проходил терапию дома.
Грачевский также известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".-0-