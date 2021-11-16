Граффити Бэнкси с мальчиком в панаме с ломом выставляется на аукцион в США

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граффити Бэнкси с мальчиком в большой панаме с ломом в руках из английского города Лоустофт будут выставлены на аукционе Julien's Auctions в США, сообщает BBC.

По словам сотрудника аукциона, они могут выручить от $200 тыс. до $400 тыс. за творческую работу художника и "это не предел".

Эти граффити - одна из 10 работ, созданных в течение лета неуловимым уличным художником Бэнкси в восточных английских графствах Саффолк и Норфолк.

Как пишет ТАСС, в серии "Великие британские аэрозольные каникулы" в Лоустофте помимо мальчика мастер создал также граффити сидящей в шезлонге крысы, которая держит в лапах коктейльный бокал для мартини, и - чайки на стене рядом с мусорным контейнером.

Рисунок мальчика, который, по утверждениям экспертов, отсылает к студенческим демонстрациям во Франции 1968 года, во время которых молодые люди активно возводили баррикады, изъяли на прошлой неделе рабочие вместе с куском стены бывшего магазина электротоваров. Лавка была выставлена на продажу еще до создания граффити за $402 тыс., однако после появления на стене творения эту сумму подняли до $700 тыс.

Арт-дилер Джон Брандлер считает, что работу Бэнкси должны были приобрести с помощью инвесторов городские власти. "Лоустофт получил подарок от художника - прекрасную возможность привлечь в город тысячи туристов и помочь местной экономике", однако они ее упустили, констатирует торговец произведениями искусства.

Работы таинственного художника, которому до сих пор удается сохранять в тайне свою личность: никому, кроме его ближайших помощников, неизвестно, как он выглядит и как его на самом деле зовут, - могут стоить огромных денег. Так, его известная картина "Любовь в мусорном ведре" была продана на аукционе в прошлом месяце за $21,6 млн.-0-