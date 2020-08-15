Граница Канады и США будет закрыта до 21 сентября из-за коронавируса

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Канады и США решили не открывать границу еще 30 дней - до 21 сентября. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в Twitter, передает ТАСС.

"Мы договорились продлить [ограничительные] меры [на границе] еще на 30 дней, до 21 сентября", - приводит ТАСС слова Трюдо. По словам Трюдо, это необходимо для безопасности жителей двух стран на фоне пандемии нового коронавируса. Премьер-министр не уточнил, когда ограничения могут быть отменены.

Канадско-американская граница закрылась 21 марта для всех необязательных передвижений граждан двух стран, в частности, для туристов.

Канада и США имеют самую протяженную в мире немилитаризованную границу, ее длина - почти 9 тыс. км.-0-