Границы Австралии могут оказаться закрытыми до 2022 года

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралия может не открыть полностью свои границы в 2021 году, даже если большая часть населения будет вакцинирована, сообщает ВВС.

Такой прогноз сделал глава департамента здравоохранения Австралии Брендан Мерфи после того, как его спросили об эскалации коронавируса в других странах.

"Я думаю, что большую часть этого года мы проведем с сохранением существенных пограничных ограничений, - заявил Брендан Мерфи Австралийской радиовещательной корпорации. - Даже если у нас будет вакцинирована большая часть населения, мы не знаем, предотвратит ли это передачу вируса".

Граждане, постоянные жители и лица, пользующиеся льготами, могут въезжать в Австралию, если они пройдут 14-дневный карантин в отеле за свой счет.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии в Австралии зарегистрировано 28 708 инфицированных коронавирусом и 909 смертей, что намного меньше, чем во многих странах.

Эксперты объясняют успех Австралии в борьбе с распространением коронавируса быстрым закрытием границы, которое затронуло путешественников из Китая еще в феврале 2020 года, а также запретом на въезд для всех иностранцев, не имеющих вида на жительство с 20 марта 2020 года.-0-