Границы Канады и США будут закрыты до 21 июля

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Канады и США договорились не открывать границу еще 30 дней, до 21 июля. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо сегодня во время ежедневного телеобращения к нации, сообщает ТАСС.

По словам главы правительства, это необходимо для безопасности жителей двух стран на фоне продолжающейся пандемии нового коронавируса.

Срок действия предыдущего аналогичного договора между Канадой и США истекает 21 июня.-0-