Гражданам Японии планируют запретить необязательные поездки в страны Евросоюза

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС намерен исключить Японию из списка стран, граждане которых могут совершать необязательные поездки в страны Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg.

Решение о запрете связано с ростом числа заражений коронавирусом в Японии. После того, как оно вступит в силу, в списке стран, жителям которых будет разрешено посещать Евросоюз, останутся только шесть государств: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

Ранее Еврокомиссия ужесточила набор рекомендованных санитарных мер по поездкам в страны Евросоюза и между европейскими государствами, а также категорически не советовала совершать необязательные поездки.-0-